محافظ الدقهلية: سنذهب لجميع شباب الدقهلية في القرى والنجوع

أكد الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، أن الشباب هم أمل مصر وأننا بهم ومعهم سنبني بلدنا، مضيفا أن مؤتمر الشباب سيذهب لجميع شباب الدقهلية في مختلف المراكز والقرى والنجوع.



جاء ذلك، اليوم السبت، خلال كلمته ضمن مؤتمر شباب الدقهلية الأول بمدينة المنزلة بمشاركة الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والعقيد تامر العوضى المستشار العسكرى للمحافظة، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام، وسعد الفرماوى السكرتير المساعد، وعدد من وكلاء الوزارة وأعضاء مجلس النواب، و350 شابا وفتاة من مراكز المطرية والمنزلة والجمالية من شباب الجامعات، وشباب الفنيين والمهنيين، وشباب رجال الأعمال، والصيادين ومختلف فئات الشباب



واضاف محافظ الدقهلية أن عدد المنشآت الطبية في المراكز الثلاثة، الجمالية والمنزلة والمطرية بلغ 51 منشأة وهي 3 مستشفيات و48 وحدة صحية، وعدد المستشفيات على مستوى الدقهلية 102 مستشفى 428 حضانة منها 56 في المراكز الثلاث، 800 ماكينة غسيل كلوي بالدقهلية منها 135 ماكينة غسيل في المراكز الثلاثة بتكلفة شهرية 4 ملايين جنيه.



وأشار محافظ الدقهلية الى أنه تم إنفاق مليارى و80 مليون جنيه لإنشاء وتطوير المدارس في الدقهلية منذ عام 2014 وحتى 2019 بإجمالي عدد فصول 4677، وأن عدد المدارس التي تم انشاؤها 234 مدرسة و4 إدارات بإجمالي عدد فصول 3713 بتكلفة مليار و419 مليون، وعدد المدارس التي تم إعادة تأهيلها 131 مدرسة و7 إدارات بتكلفة 204 ملايون، وعدد المدارس الجاري إنشاؤها 62 مدرسة بإجمالي عدد فصول 964 بتكلفة بلغت 456.5 مليون جنيه.



وأوضح محافظ الدقهلية أن عدد المدارس التي تم إنشاؤها وتطويرها بإدارات المنزلة والجمالية والمطرية 34 مدرسة بإجمالي 366 فصلا، بتكلفة 140.5 مليون وعدد المدارس الجاري إنشائها بالمراكز الثلاثة 5 مدارس بإجمالي 79 فصلا بتكلفة 42.36 مليون جنيه.



وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدولة تبذل جهودا هائلة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات اللازمة للمواطنين في مختلف مناطق المحافظة، مضيفا أن المحافظة ستعقد مؤتمر شباب الدقهلية في كل المراكز وسيتم الإعلان عن موعده ومكانه في ختام مؤتمر اليوم.