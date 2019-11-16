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فن

نفاد تذاكر ليلة السندباد في أقل من 3 ساعات من طرحها

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:11 م
راشد الماجد
راشد الماجد
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محمود نوفل
نفدت وفي وقت قياسي تذاكر ليلة السندباد والمخصصة للفنان راشد الماجد وذلك بعد أقل من 3 ساعات من طرحها من قبل الشركة المنظمة .

وشهدت تذاكر الحفل الذي سيقام ضمن فعاليات موسم الرياض يوم 22 نوفمبر على مسرح محمد عبده بالرياض تحت إشراف وتنظيم شركة روتانا للصوتيات والمرئيات إقبالًا كبيراً من جمهور الماجد وذلك وفقا لما أعلنت عنه صحيفة أنحاء السعودية.

يشار الي ان المطرب راشد الماجد يشارك في فعاليات "موسم الرياض"، الذي انطلق بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، بحفل غنائي في إطار «ليلة السندباد» تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.

وانطلق بالمملكة العربية السعودية يوم 11 أكتوبر الماضي ويستمر حتى 15 من ديسمبر القادم، إذ يستضيف العديد من الفعاليات والحفلات لكبار نجوم الوطن العربي والعالم.
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