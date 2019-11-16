ذكرت في القرآن.. ما لا تعرفه عن حشرة النمل الأبيض وطرق القضاء عليها

رغم كونها حشرة ضعيفة للغاية ولكنها تمتلك قدرة كبيرة على هدم المباني الضخمة وتحطيم الأثاث والمفروشات، أنها حشرة النمل الأبيض التي ذكرت في القرآن الكريم بأسم دابة الأرض في سورة سبأ التي تحكى قصة سيدنا سليمان.



وفي الإسكندرية عادت أزمة النمل الأبيض لتطل بوجهها بعد الشكاوى العديدة التي تلقتها إدارة المكافحة بمديرية الزراعة من الأهالي بمهاجمة النمل الأبيض لمنازلهم وتهديد أساساتها.



ويقدم موقع "صدى البلد"، عدد من المعلومات عن النمل الأبيض وخطورته وحياته بالإضافة إلى طرق مكافحته والقضاء عليه إذا ما ظهر في المنازل.



- يعتبر النمل الأبيض من الحشرات التي تعيش ضمن مستعمرات ضخمة وكل مستعمرة تعيش بشكل سري ولها وظيفة خاصة بها، وسميت هذه الحشرات بالنمل الأبيّض بسبب لونها الأبيض، ويختلف هذا النوع عن معظم الحشرات الأخرى، مثل النمل والنحل، لأنها تعيش في مستعمرات متكاملة.



- يطلق على النمل الأبيض أسم "الأرضة" لأنها تعيش وتختبئ داخل الأرض، وهذهِ الحشرة يتصلُ صدرها ببطنها كأنها قطعة واحدة، وقد وردَ ذكرُها بالقرآن الكريم بسورة سبأ وهي الحشرة التي التهمت عصا سيدنا سليمان عليه السلام.



- يتغذى على مادة السيليولوز والمتواجدة بكثرة في أثاث المنازل الخشبي والأخشاب والسجاد والموكيت والستائر والأقمشة والملابس والمباني والمنشئات لذلك تعتبر هذه الحشرة من الحشرات الخطيرة لأنها تلتهم وتقضي على أساس الأبنية والخشب والأثاث وكل ماهو مصنوع من الخشب حيث تلتهم الأرضيات المصنوعة من الخشب والكتب والورق.



- أنواع مستعمرات النمل الأبيض

يعيش النمل الأبيض بمستعمرات ويصل حجم كل مستعمرة إلى ثلاثين ألف يصل عددها إلى المليونين حشرة بكل مستعمرة، وتنقسم هذه المستعمرة الضخمة إلى مجموعة من الطوائف لكل منها وظيفة.



- طريقة القضاء على النمل الأبيض..

تستخدم المبيدات الحشرية لمكافحة النمل الأبيض والقضاء عليه لإنقاذ المباني والآثاث بأنواعه، وذلك عن طريق حفر خندق حول المبنى المصاب ويرش المبيد داخله وثم يتم إغلاق الخندق ليتم القضاء كليًا على مستعمرات النمل.