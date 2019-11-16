ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

جوهر محمد كلمة السر.. أزمة تنتظر آبي أحمد في انتخابات إثيوبيا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 06:23 م
جوهر محمد - آبي أحمد
جوهر محمد - آبي أحمد
Advertisements
رحيم يسري
في مفاجأة قد تربك حسابات رئيس الحكومة الاثيوبية آبي أحمد، أعلن جوهر محمد حليف آبي السابق والمعارض الحالي أنه سيخوض انتخابات 2020 ضد رئيس الوزراء للتأكد من أنها "حرة ونزيهة".

وقال "جوهر" في تصريح لوكالة "فرانس برس" إنه سيخوض انتخابات العام المقبل، لكنه لم يحدد أي منصب أو أي حزب.

جدير بالذكر أن جوهر الذي ينتمي إلى قومية الأورومو التي تمثل أكبر عرقية في البلاد والتي ينتمي إليها آبي أحمد، هو صاحب الفضل في وصول المسؤول الإثيوبي للسلطة بعد مساندته وقتها عبر شبكاته الإعلامية ومؤيديه.

ويتمتع الإعلامي والناشط السياسي جوهر بقاعدة شعبية عريضة في أرجاء أوروميا، كما أنه انضم إلى الاحتجاجات الأخيرة ضد حكومة آبي أحمد، والتي تحولت إلى اشتباكات عرقية أسفرت عن مقتل العشرات.

وأوضح المعارض الإثيوبي أن هدفه من خوض الانتخابات هو المساعدة في ضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، وتابع "أريد أن أضيف صوتي وتأثيري لضمان أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة. وأريد أن أتأكد من أن الأصوات الفيدرالية تُمنح مساحة كافية في التصويت".

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية عامة في اثيوبيا في مايو 2020، مما يضع آبي أحمد الذي حصل على جائزة نوبل مؤخرا في مأزق سياسي نتيجة عدم نجاحه في التعامل مع الاشتباكات العرقية الأخيرة وعدد من الملفات بينها استهداف المسيحيين الارثوذكس، فيما يتوقع محللون تأجيل تلك الانتخابات.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فورين بولسي: فكرة السياسة القائمة على العرق ستؤدي لانهيار إثيوبيا

إثيوبيا على طريق الخراب.. أين ذهبت وعود آبي أحمد الإصلاحية الكبرى؟

استهداف القساوسة.. ناقوس خطر يهدد استقرار إثيوبيا

ترشيحاتنا

ليفربول يواجه أزمة قبل مباراة كريستال بالاس بـ الدوري الإنجليزي

كيفية علاج السحر والحسد.. الإفتاء تجيب

بـ بنطلون غريب.. داليا البحيرى بإطلالة غير تقليدية فى عيد ميلاد خالد سليم

اخبار الفن | حقيقة خضوع حمدي الميرغنى لعملية تجميل.. وكنزى عمرو دياب تثير الجدل بملابسها فى عيد ميلادها

كواليس دمج قناتى أون سبورت وتايم سبورت تحت مسمى ON Time Sports في بداية 2020

في عيد ميلادها.. شاهد صورة نادرة لـ مها أحمد برفقة والدتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح شيفروليه كابتيفا قريبا في مصر .. صور

يا بتاع النعناع.. مصطفى حجاج يشعل حفل القاهرة الجديدة | صور

بـ فستان جرئ.. زوجة احمد الفشاوى تتألق على انستجرام