كسر احتكار البطولات الرياضية.. حسين زين يكشف السبب من تدشين قناة أون تايم سبورتس

صرح حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إن إطلاق باقة قنوات رياضية فضائية مفتوحة "أون تايم سبورتس" ON Time Sports بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يعد خطوة هامة وجادة وإضافة قوية للإعلام الرياضي.





ويأتي ضم قنوات ON Sport و"تايم سبورت" Time Sports، استكمالًا للنجاح الذي حققته القناتين في نقل الأحداث الرياضية المختلفة، وما قمنا به من بث بطولة كأس الأمم الافريقية على البث الأرضي لقناة تايم سبورت وتقوية وتحديث مراكز الإرسال لتظهر بجودة بث وصورة البث الفضائي وهو ماكان أيضًا خطوة جادة من الهيئة الوطنية للإعلام وكوسيلة تسهم في كسر احتكار بث البطولات الرياضية حفاظًا على حقوق المواطن المصري والعربي فى الاستمتاع بمشاهدة كبرى البطولات دون احتكار.



