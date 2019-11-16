لو مش عاجبك متسمعنيش.. رد قوى من حمو بيكا على منتقديه.. فيديو

قال المطرب الشعبى حمو بيكا، :" كلام الناس عليا خلاني انزل صورة سيارتي المرسيدس الجديدة".



وأضاف حمو بيكا في حواره على قناة " النهار"، :" الناس مش بتشوف أنا تعبت في حياتي قد ايه عشان اوصل للمكان اللي انا فيه دلوقتي وهذا ما دفعني لنشر صورة لي بالسيارة الجديدة على السوشيال ميديا".



وتابع حمو بيكا:" اكتر حاجة بتضايقنى من يتحدث عني بشكل سلبي على الرغم من أنه لا يعرفني بشكل شخصي".



ووجه حمو بيكا رسالة لمنتقديه، قائلا:" لو أنا مش عاجبك متسمعنيش واعملي بلوك".

