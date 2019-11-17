الجمارك تبدأ تفعيل الفحص النوعي للأغذية.. اليوم

تبدأ المنافذ والموانئ المختلفة الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية، صباح اليوم " الأحد" إجراءات الفحص النوعي للحاويات والرسائل الغذائية وفقا لما تضمنه قانون سلامة الغذاء برقم 1 لسنة 2017 علي مستوي تلك المناطق.





أكد السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، العمل علي تيسير إجراءات الإفراج الجمركي للقضاء علي تكدس الحاويات بالمنافذ المختلفة؛ أنه قابل عددا من مندوبي الهيئتين العامة للرقابة علي الصادرات والواردات و سلامة الغذاء التابعتان لوزارة التجارة والصناعة؛ لبدء استعدادات الفحص النوعي للسلع الغذائي وفقا للقانون اعتبارا من اليوم .





وطالب رئيس مصلحة الجمارك، العاملين بمنفذ دمياط الجمركي، بالتنسيق مع الجهات العاملة بالميناء للكشف عن البضائع وسرعة الإفراج عنها لحظيا تطبيقا لما جاء بالقانون والذي تضمن نقل وتخزين البضائع تحت التحفظ وإلزام المستورد بالتصرف فيها خلال 3 أيام من إجراء الفحص عليها ظاهريا، للقضاء علي أزمة تكدس الحاويات بالمنافذ الجمركية.



