اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري العام يوم الأربعاء المقبل بنفس الظروف على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الملعب بعد حصول صاحب المباراة على الموافقات الأمنية لإقامتها في الموعد الجديد.



كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها وحدها هذا الأسبوع مع ترحيل جميع مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة لمدة أسبوع واستكمال مسابقة الدوري بنفس الترتيب المعلن.



يذكر أن نادي «سيراميكا كليوباترا» أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أنه أصيب بالصدمة والاندهاش جراء قرار لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة تجميد نتيجة مباراة فريقها مع نادي الزرقا الذي انسحب من المباراة أمام سيراميكا كليوباترا الاثنين الماضي، حيث كان بديهيا أن يتم إعلان قرار لجنة المسابقات احتساب فوز «سيراميكا كليوباترا» بالمباراة وذلك إعمالا لنص اللائحة التي أقرتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مقاليد اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، والتي تنص على احتساب الفريق المنسحب مهزومًا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وتحمل كافة التعويضات عن الخسائر المادية التي تعرض لها النادي المنافس لتضرره من الانسحاب.



وكشفت إدارة النادي في بيانها المنشور على الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت أن النادي انتظر الاجتماع الأسبوعي لمباريات القسم الثاني للفصل في مباريات كل جولة، إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم عقد الاجتماع أو الفصل في نتيجة مباراة فريقها مع الزرقا الأمر الذي يشكل إجحاف متعمد في حق الفريق وتنحية مفهوم المنافسة الشريفة ومنح أطراف امتيازات بالباطل وتوقيف قرارات ملزمة مما يهدد مسيرة استكمال مباريات دوري القسم الثاني.



وأوضحت إدارة النادي أنها إذ تتابع هذا الموقف غير المفهوم والمبرر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فإنها تتمسك بكل حقوقها المشروعة في احتساب نتيجة لقاء الزرقا لصالح فريقها، وترفض الدخول فى مهاترات لتكييف أوضاع لصالح أطراف أخري، بما يخل ومبدأ المنافسة الشريفة.



وأكدت إدارة «سيراميكا كليوباترا» أن فريقها لن يلعب أي مباراة بالدوري ولن يخوض لقاء القناة المقرر له الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة قبل إعلان مصير نتيجة لقاء مباراة الزرقا والحصول على حقوق الفريق المنصوص عليها فى لوائح كرة القدم .



وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة بسرعة اتخاذ وإعلان القرار الصائب وتوفير مناخ مناسب للأندية وتنفيذ رؤية واضحة للتعامل على أساسها بما يعود بالصالح للكرة المصرية.

