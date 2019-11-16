ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اتحاد الكرة يقرر إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:03 م
مباراة سيراميكا كليوباترا
مباراة سيراميكا كليوباترا والزرقا
Advertisements
يسرى غازى
قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إعادة مباراة سيراميكا كليوباترا مع الزرقا بمسابقة القسم الثاني للدوري العام يوم الأربعاء المقبل بنفس الظروف على أن يتحمل الاتحاد تكاليف الملعب بعد حصول صاحب المباراة على الموافقات الأمنية لإقامتها في الموعد الجديد.

كما قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إقامة المباراة المشار إليها وحدها هذا الأسبوع مع ترحيل جميع مباريات الجولة الخامسة لمجموعة القاهرة لمدة أسبوع واستكمال مسابقة الدوري بنفس الترتيب المعلن.

يذكر أن نادي «سيراميكا كليوباترا» أصدر بيانا رسميا أكد خلاله أنه أصيب بالصدمة والاندهاش جراء قرار لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة تجميد نتيجة مباراة فريقها مع نادي الزرقا الذي انسحب من المباراة أمام سيراميكا كليوباترا الاثنين الماضي، حيث كان بديهيا أن يتم إعلان قرار لجنة المسابقات احتساب فوز «سيراميكا كليوباترا» بالمباراة وذلك إعمالا لنص اللائحة التي أقرتها اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة مقاليد اتحاد كرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، والتي تنص على احتساب الفريق المنسحب مهزومًا، وتغريمه 20 ألف جنيه، وتحمل كافة التعويضات عن الخسائر المادية التي تعرض لها النادي المنافس لتضرره من الانسحاب.

وكشفت إدارة النادي في بيانها المنشور على الموقع الرسمي لنادي سيراميكا كليوباترا عبر الانترنت أن النادي انتظر الاجتماع الأسبوعي لمباريات القسم الثاني للفصل في مباريات كل جولة، إلا أن إدارة النادي فوجئت بعدم عقد الاجتماع أو الفصل في نتيجة مباراة فريقها مع الزرقا الأمر الذي يشكل إجحاف متعمد في حق الفريق وتنحية مفهوم المنافسة الشريفة ومنح أطراف امتيازات بالباطل وتوقيف قرارات ملزمة مما يهدد مسيرة استكمال مباريات دوري القسم الثاني.

وأوضحت إدارة النادي أنها إذ تتابع هذا الموقف غير المفهوم والمبرر من اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة فإنها تتمسك بكل حقوقها المشروعة في احتساب نتيجة لقاء الزرقا لصالح فريقها، وترفض الدخول فى مهاترات لتكييف أوضاع لصالح أطراف أخري، بما يخل ومبدأ المنافسة الشريفة.

وأكدت إدارة «سيراميكا كليوباترا» أن فريقها لن يلعب أي مباراة بالدوري ولن يخوض لقاء القناة المقرر له الثلاثاء المقبل بالجولة الخامسة قبل إعلان مصير نتيجة لقاء مباراة الزرقا والحصول على حقوق الفريق المنصوص عليها فى لوائح كرة القدم .

وطالبت إدارة النادي اتحاد الكرة بسرعة اتخاذ وإعلان القرار الصائب وتوفير مناخ مناسب للأندية وتنفيذ رؤية واضحة للتعامل على أساسها بما يعود بالصالح للكرة المصرية.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

رسميا.. خفض أسعار 4 سلع تموينية أول ديسمبر

مش هتصدقى النتيجة.. تناولي ملعقة من خل التفاح وشاهدى ماذا يحدث؟

سقط أمام عرب الرمل.. تفاصيل اليوم الأول لـ رضا عبد العال في بلدية المحلة

مدرب جنوب أفريقيا لـ صدى البلد: نسعى للثأر من مصر.. ولاعبان هما الأفضل

تعليق غريب من ياسمين صبرى بعد سخرية الجمهور منها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة كلاسيك.. زوجة عمرو دياب تلفت الأنظار في أحدث ظهور

الحسناوات.. بنات أحمد زاهر تثيران الجدل على السوشيال ميديا.. صور

سفير مصر في تنزانيا يؤازر المنتخب في جزر القمر .. صور