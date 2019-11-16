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أخبار العالم

الإمارات تستضيف الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان

السبت 16/نوفمبر/2019 - 09:17 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
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محمود نوفل
استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع الثلاثي الأول مع قبرص واليونان بحضور الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي ووزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستودوليديس ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وبحث الاجتماع - الذي عقد اليوم في أبوظبي - العلاقات المشتركة بين الإمارات وقبرص واليونان وسبل دعمها وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين الدول الثلاث في المجالات كافة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية " واس".

كما تبادل الجميع وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
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