5 أساقفة يشاركون في عشية تذكار تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد العظيم مارجرجس .. صور

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بعشية عيد تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد العظيم مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين، وذلك بدير مارجرجس بالرزيقات.





تقام بدير مارجرجس بالرزيقات باقامة القداسات اليومية والعشيات والنهضة الروحية، تحت إشراف نيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها والمشرف الروحى والادارى والمالى والنائب البابوى لاحتفالات مارجرجس بالرزيقات.





شارك في الاحتفال نيافة الأنبا هدرا مطران أسوان، والأنبا بيمن أسقف نقاده وقوص، والأنبا يوانس أسقف أسيوط، والأنبا يوساب الأسقف العام بالاقصر، و الأنبا يواقيم الأسقف العام بإسنا وأرمنت وجميع رهبان دير مارجرجس الرزيقات العامر والأباء الكهنة الزوار.



