ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بعد منحها وسام بوشكين.. ألسن عين شمس تكرم مكارم الغامري.. 25 نوفمبر

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:21 ص
د.سلوى رشاد عميد
د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن
Advertisements
ياسمين سامي - كريم ناصر
يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس لعقد مؤتمره الدولي الثالث بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"،تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.

وصرحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية،بأن الجلسة الإفتتاحية ستشهد تكريم الدكتورة مكارم الغامري أستاذ الأدب الروسي وعميد الكلية الأسبق ، بمناسبة منحها من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام بوشكين في قصر الكريملين تقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر و روسيا ، و يعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.

وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أن أبناء الكلية دائما ما يكونوا على منصات التتويج لإنتشارهم في مختلف المحافل العالمية ، ويعد التكريم لإبنة الألسن بمثابة النقطة المضيئة في سجلات ذاكرة الكلية علي مر تاريخها ، لتصبح مثالا يحتذى به للأجيال الجديدة ممن تتلمذوا داخل جدران الكلية .

ونوهت الدكتورة نجوى عمر رئيس مجلس قسم اللغة العربية،إلى أن المؤتمر يسعى إلى وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص والمساءلة على المستوى الأكاديمي، وذلك بتقديم الدراسات و الأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا و حضاريا ، علي أساس منهجي سليم ، بهدف تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية والإستقلال الفكرى ؛ وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية وثقافات العالم في الحاضر والمستقبل.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 نوفمبر.. «iDiscovery» ورشة عمل بألسن عين شمس

بوتين قال شكرا.. مكارم الغمرى تكشف سبب تكريمها من جانب الرئيس الروسى..شاهد

14 نوفمبر .. ورشة عمل تدريبية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري بألسن عين شمس

ترشيحاتنا

متحدثا بالإنجليزية .. رسالة تركي آل الشيخ لـ ميسي .. فيديو

مزاعم وفاة عادل إمام تتبخر مع دخان سيجارته.. أول فيديو يكشف الحقيقة

أخبار التوك شو .. أحمد موسى يزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. وتطورات الحالة الصحية لـ عادل إمام

تمنى ألا يموت مصريا.. الإرهابي ياسر العمدة يتفاخر بحصوله على الجنسية التركية

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية في البلاد خلال الأسبوع الجاري.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل 15 سيارة أوتوماتيك للبنات والسيدات في مصر.. صور

رشوها بالفلفل.. مراسلة الجزيرة تتعرض لهجوم من الشرطة البوليفية

بعد 20 عاما من فقدانه.. محقق شهير يعثر على خاتم تاريخي باهظ الثمن