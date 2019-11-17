بعد منحها وسام بوشكين.. ألسن عين شمس تكرم مكارم الغامري.. 25 نوفمبر

يستعد قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس لعقد مؤتمره الدولي الثالث بعنوان "العربية وقضايا الترجمة الآن"،تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية ، خلال الفترة من 25-27 من نوفمبر 2019.
وصرحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية،بأن الجلسة الإفتتاحية ستشهد تكريم الدكتورة مكارم الغامري أستاذ الأدب الروسي وعميد الكلية الأسبق ، بمناسبة منحها من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام بوشكين في قصر الكريملين تقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر و روسيا ، و يعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.
وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أن أبناء الكلية دائما ما يكونوا على منصات التتويج لإنتشارهم في مختلف المحافل العالمية ، ويعد التكريم لإبنة الألسن بمثابة النقطة المضيئة في سجلات ذاكرة الكلية علي مر تاريخها ، لتصبح مثالا يحتذى به للأجيال الجديدة ممن تتلمذوا داخل جدران الكلية .
ونوهت الدكتورة نجوى عمر رئيس مجلس قسم اللغة العربية،إلى أن المؤتمر يسعى إلى وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص والمساءلة على المستوى الأكاديمي، وذلك بتقديم الدراسات و الأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا و حضاريا ، علي أساس منهجي سليم ، بهدف تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية والإستقلال الفكرى ؛ وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية وثقافات العالم في الحاضر والمستقبل.
وصرحت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية،بأن الجلسة الإفتتاحية ستشهد تكريم الدكتورة مكارم الغامري أستاذ الأدب الروسي وعميد الكلية الأسبق ، بمناسبة منحها من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وسام بوشكين في قصر الكريملين تقديرا لدورها في الحوار الثقافي بين مصر و روسيا ، و يعتبر وسام بوشكين من أرفع الأوسمة في روسيا.
وأكدت الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية أن أبناء الكلية دائما ما يكونوا على منصات التتويج لإنتشارهم في مختلف المحافل العالمية ، ويعد التكريم لإبنة الألسن بمثابة النقطة المضيئة في سجلات ذاكرة الكلية علي مر تاريخها ، لتصبح مثالا يحتذى به للأجيال الجديدة ممن تتلمذوا داخل جدران الكلية .
ونوهت الدكتورة نجوى عمر رئيس مجلس قسم اللغة العربية،إلى أن المؤتمر يسعى إلى وضع حركة الترجمة في الثقافة العربية تحت مجهر الفحص والمساءلة على المستوى الأكاديمي، وذلك بتقديم الدراسات و الأبحاث الجديدة في عدد من المحاور حول الترجمة بوصفها نشاطا معرفيا و حضاريا ، علي أساس منهجي سليم ، بهدف تبادل الخبرات العلمية ونشر الوعي بالقضايا والموضوعات التي تتعلق بالهوية الحضارية والإستقلال الفكرى ؛ وتحقيق التواصل المعرفي الصحيح بين الثقافات العربية وثقافات العالم في الحاضر والمستقبل.