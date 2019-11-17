ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

القوى العاملة: 85 مليون دولار تحويلات المصريين بالأردن خلال أكتوبر

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
Advertisements
هيثم سعد الدين
أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالأردن خلال أكتوبر 2019 بلغت 85 مليون دولار تقريبا، فضلا عن 605 ألاف و322 دولارًا تحويلات لمصر عن رواتب تقاعدية مستحقة لأصحابها، بالإضافة إلى 714دولارا تم تحصليها مستحقات مطالب عمالية، وباقي 20 ألفا و555 دولارا تحت البحث والدراسة ، من إجمالي 15 شكاوي.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة: إن الوزير تلقي تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان ، أشار فيه المستشار العمالي بالسفارة أشرف الحرايرى إلى أن إجمالي العقود التي تم التصديق عليها خلال فترة التقرير لأغراض حفظ الوظيفة بمصر بلغت 26 عقدا بقطاعات الزراعة والصيد والخدمات المساندة، فضلا عن إجمالي طلبات الاستقدام الصادرة من الأردن للحاسب الآلي بوزارة القوي العاملة بلغت 22 ألفا و194عقدا.

كما قام المكتب باستقبال 338 معاملة للمواطنين المصريين على الشباك المخصص لذلك، حيث تم الرد على 200 استفسار عمالي، و5 شهادات مستثمر، و27 شهادة لمن يهمه الأمر ، ومعاملة متعلقة بوزارة العمل الأردنية، 45 معاملة خاصة بالوزارة والسفارة ، و50 موافقة لاستخراج تصريح عمل ، والباقي معاملات خاصة بأصحاب الأعمال والجوازات، فضلا عن 60 زيارة واجتماع بوزارة العمل الأردنية ، فروع الضمان الاجتماعي، والمنشآت التي يعمل بها مصريين لحل مشاكلهم.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"سعفان" يدعو العمالة المصرية المخالفة بالأردن لسرعة تصويب أوضاعهم قبل 21 نوفمبر الجاري

القوى العاملة: تحصيل 478 ألف جنيه مستحقات مصرية بالسعودية

القوى العاملة: تحصيل 180 ألف جنيه مستحقات مصري بالسعودية

ترشيحاتنا

ننتظر القصاص.. رسالة والد شهيد الشهامة محمود البنا من أمام قاعة محاكمة راجح.. فيديو

أخبار الرياضة ليلا .. مصطفى محمد VS باسم مرسي .. فرصتان لتأهل المنتخب للأولمبياد .. الجماهير سبب خسارة الأهلي لبطولة إفريقيا 2007

قبل ساعات من المحاكمة .. محمود البنا ببدلة العريس

طبيب الأهلي يكشف تطورات إصابة نجم الفريق

لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا في ثالث جلسات محاكمته

تعليمات خاصة من مدرب الزمالك السابق بشأن مهاجم الأهلي السعودي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. 5 كوارث صحية بسبب إهمال غسل اليدين

صواعق البرق تضرب نافورة الملك فهد في جدة.. صور

موهبة غير عادية.. شاب مصري يرسم بالمسامير وتذاكر المترو