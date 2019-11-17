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فن

تريند الفن | حقيقة تبرع هيثم أحمد زكي بثروته لدار أيتام.. وأبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:31 م
قسم الفن
نشر قسم الفن بـ "صدى البلد" خلال الساعات الماضية، مجموعة كبيرة من الأخبار، حقق بعضها قراءات عالية، وحصدت اهتمام آلاف القراء، من أبرزها:

هل تبرع هيثم أحمد زكي بثروته لدار أيتام.. تفاصيل
انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات كثيرة حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، فادعى البعض وجود صراع بين أسرته على ميراثه في حين ادعى البعض الآخر وجود وصية من الفنان الشاب الراحل تتعلق بالميراث.

بسبب علاقة شقيقته بزوجته .. عمرو يوسف يواصل تصدر جوجل
لليوم الثالث على التوالي يواصل عمرو يوسف تصدر مؤشر البحث جوجل في مصر، بعد ظهوره مع شقيقته علا يوسف، وزوجته كندة علوش في برنامج "معكم" الذي تقدمه منى الشاذلي عبر قناة "سي بي سي".

أبناء عمرو دياب يحرجون والدهم على تويتر.. تفاصيل
تصدر النجم عمرو دياب تريند "تويتر"، اليوم، الأحد، بسبب عيد ميلاد أبنائه التوأم كنزي وعبد الله، الذي صادف أمس، السبت.

فيديوجراف | ميراث هيثم أحمد زكي يثير أزمة جديدة
تداول رواد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول ميراث الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، فنشرت إحدى الصفحات خبرا عن وجود صراع بين أسرته على ميراثه، وأن الراحل كتب وصيتة بأنه تبرع بكامل ثروته لإحدى دور الأيتام.

إصابة ابن شقيقة سيرين عبد النور بالسرطان.. تفاصيل
تلقت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور دعوات بالشفاء لابن شقيقتها من قبل متابعيها بموقع التدوين الاجتماعي تويتر، بعد إعلان شقيقتها سابين إصابته بسرطان في الدم.
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