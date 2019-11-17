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أخبار العالم

أدلة جديدة تكشف المستور | اتهامات للجيش البريطاني بارتكاب جرائم حرب

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 03:28 م
جنود من الجيش البريطاني
جنود من الجيش البريطاني
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رحيم يسري
كشفت تقارير حديثة عن اتهامات موجهة للجيش البريطاني والحكومة بالتستر على "جرائم حرب" بينها تعذيب وقتل المدنيين في العراق وأفغانستان من قبل الجنود البريطانيين.

وفقا لصحيفة "الجارديان" فإن تحقيقا أجرته "صنداي تايمز" وهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" توصل إلى أدلة على ارتكاب الجنود البريطانيين جرائم حرب في أفغانستان والعراق.

من جانبها رفضت وزارة الدفاع البريطانية تلك الاتهامات، لكن تحقيق الصحيفة يشير إلى تورط كبار الضباط في وزارة الدفاع في عمليات للتستر على قتل وتعذيب ممنهج.

ونقلت الصحيفة عن مسئول بالوزارة قوله إن الشرطة أجرت تحقيقات مستفيضة في مزاعم حول سلوك القوات البريطانية في العراق وأفغانستان، موضحا أن وكالة الاستخبارات قررت عدم محاكمة أي من الحالات المحالة إليها.


بينما اعتبر محقق سابق في القضية إن طريقة تعامل الحكومة مع الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب مثيرة للاشمئزاز، وكان فريق للتحقيق أمضى نحو عامين للتحقيق في اتهامات لجنود بريطانيين بتعمد القتل في العراق.

لكن وزارة الدفاع تؤكد أن العمليات العسكرية تتم وفقًا للقانون، موضحة أن هناك تحقيقا واسع النطاق في كافة الادعاءات.
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