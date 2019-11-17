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تعليم

لقاء مفتوح لرئيس جامعة الأزهر مع أساتذة وطلاب كلية اللغات والترجمة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 05:01 م
لقاء مفتوح لرئيس
لقاء مفتوح لرئيس جامعة الأزهر بأعضاء هيئة التدريس
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محمد شحتة
نظمت كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر اليوم لقاءً مفتوحًا حضره الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد أبوزيد الأمير، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور محمد عزت غازي، عميد كلية اللغات والترجمة، ولفيف من عمداء الكليات، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

آكد رئيس الجامعة حرصه الشديد على حضور مثل هذه اللقاءات ومطالبته الدائمة بتنظيمها لتكون فرصة طيب ليرد خلالها على العديد من التساؤلات التي تدور في أذهان الطلاب وكافة المنتمين للجامعة، والتي تتعلق بالعديد من القرارات والهدف منها.

وأضاف أن هذا اللقاء يأتي ضمن العديد من اللقاءات التي يشارك فيها للإجابة على الأسئلة حول الجامعة وسماع الاقتراحات والشكاوى من أجل اتخاذ قرارات بشأنها وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات المنتمين للجامعة؛ لحثهم على المشاركة فيها وإشعارهم بأهمية مشاركتهم في صنع القرارات.

وأوضح أن هذه اللقاءات تبين الهدف من القرارات التي تتخذها الجامعة لغلق الباب أمام مروجي الشائعات ومثبط الهمم، مطالبًا الجميع بضرورة المشاركة الإيجابية في الدفاع عن الجامعة والأزهر والوقوف بالمرصاد لمن تسول له نفسه النيل من الأزهر أو رموزه.

وخلال اللقاء وجه الحضور الشكر لفضيلة رئيس الجامعة على الجهود التى تبذلها رئاسة الجامعة في تقديم الدعم اللازم لكافة الكليات والمنتمين للجامعة، وحرص رئاسة الجامعة على التطوير المستمر لمواكبة التطورات العلمية والعملية لتخريج أجيال متطورة تحمل اسم الجامعة عاليا.

وعلى هامش اللقاء قام رئيس الجامعة بالإجابه على العديد من التساؤلات والاستماع للاقتراحات والشكاوى من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، كما وعد باتخاذ اللازم فيما عرض أثناء اللقاء والتي تتعلق بالنهوض بالجامعة والتيسير على المنتسبين لها.

وكرم رئيس جامعة الأزهر عددًا من العمداء السابقين والحاليين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وتقديم الهدايا الرمزية لهم والتقاط الصور التذكارية معهم.
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