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رياضة

علاء عبد العال يعترض على تولي حسام حسن تدريب منتخب مصر ويتحفظ على البدرى

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:40 م
علاء عبد العال
علاء عبد العال
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عمرو ابوبكر
رفض الكابتن علاء عبد العال الذي تولى منصب المدير الفني لنادي بتروجيت مؤخرًا، فكرة تولي الكابتن حسام حسن تدريب منتخب مصر في الوقت الحالي بسبب عصبيته التي ستتسبب في وقوع المنتخب المصري في مشاكل عدة، وقد يعرضه للإيقاف من قبل الفيفا أو الكاف.

وحمل عبد العال خلال حواره ببرنامج 7 رياضة مع محمد عبد الحكم المذاع على شاشة قناة النيل للأخبار مسئولية فشله مع نادي إنبي للإدارة في ذلك الوقت بعدما تجاهلت مطالبه في ضم لاعبين مميزين بعد بيعها لأبرز نجوم الفريق.

وقال عبد العال إن إيهاب جلال كان الأحق بتولى تدريب منتخب مصر في هذا التوقيت، بدلًا من الكابتن حسام البدري، مؤكدًا أن جلال كان بمقدوره صنع توليفة جيدة قادرة على قيادة منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

علاء عبد العال عبر عن حزنه وغضبه بسبب عدم طرح اسمه لتولى تدريب أى من فئات منتخب مصر، خاصة وأنه قام بإخراج العديد من المدربين الكبار عندما كان مدربًا لفريق الداخلية، وتمنى عبد العال تدريب النادي الأهلي الذى يعد بمثابة حلم له في المستقبل.
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