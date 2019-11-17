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ديني

خالد الجندي: العرب ينفقون 5 ملايين دولار سنويا على ربع مليون مشعوذ

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 09:33 م
خالد الجندي
خالد الجندي
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محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن هناك ربع مليون مشعوذ في العالم العربي، ساخرًا من ذلك: «نحن أمة عربية منتجة، عندنا 250 ألف مشعوذ»، منوهًا بأن العرب ينفقون 5 ملايين دولار سنويًا على المشعوذين.

وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن هناك أفكارًا روجت عن أن مهر حور العين في الجنة هو القيام بعمليات تفجيرية يروح على أثرها الأبرياء، معلقًا على ذلك: «كلام خرافة وعيب يتقال، كلام مخزٍ ضيع عقول الشباب ونشر الإرهاب.

وتابع: لا يجب استغلال الغيبيات بل تركها للمسار الإيماني الخاص بها، مثل موضوع الحور العين، الذي يستغله البعض لتغييب العقول، منوهًا بأن الفهم الخاطئ للغيبيات يضيع الشباب وينشر الإرهاب ويفكك الدول.
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