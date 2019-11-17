السفارة الفرنسية في طهران تصدر بياناً بشأن مظاهرات إيران

أصدرت السفارة الفرنسية بالعاصمة الإيرانية طهران بياناً بشان التظاهرات التي تشهدها البلاد، والتي دخلت يومها الثالث.





وبحسب قناة "إيران إنترناشونال"، حذرت السفارة مواطنيها المتواجدين في إيران من التظاهرات، ونصحتهم بالابتعاد عن التجمعات الاحتجاجية.





وتشهد إيران مظاهرات عارمة مناهضة للحكومة في أكثر من 70 مدينة، بعد أن أعلنت السلطات، يوم الجمعة الماضي، رفع سعر لتر البنزين نحو 3 أضعاف.





ذكرت وكالة فارس الإيرانية أن الاحتجاجات التي اندلعت على مدار اليومين الماضيين شهدت أعمال تخريب ونهب لأكثر من 100 بنك ومتجر.





وبحسب وسائل الإعلام، وصل عدد القتلى في التظاهرات إلى 36 شخصا، واعتقلت السلطات أكثر من 1000 آخرين.



