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ثقافة

ختام فعاليات القافلة الثقافية لأطفال مطروح

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:10 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
اختتمت اليوم الأحد الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية لأطفال مطروح بعدة أنشطة فنية وثقافية، حيث نفذت صباحا بالمعهد الأزهرى لفتيات مطروح ورشة حكى بعنوان "الأميرة المفقودة" إحدى روايات الأدب الروسى والمستوحى منها أحد أفلام الرسوم المتحركة، وتروى قصة اختفاء اصغر بنات قيصر روسيا التى نجت من اعدام عائلته، كما نفذت مطوية بعنوان "مقتطفات من الأدب الروسى" تتضمن ملخص أشهر روايات الأدب الروسى والدروس المستفادة من كل قصة مثل الكاهن وخادمه بلدا، أنستازيا.

بالإضافة لورشة فنية للطرق على المعادن باستخدام أدوات الحفر أو استبدالها بأقلام حادة، ورشة أخرى لتعليم أساسيات الخط العربي والتعريف بأنواع الخطوط وكيفية إتقانها باستخدام أقلام الفلوماستر وتظليلها بالوان الباستيل، الى جانب ورشة لتعليم المانديلا باستخدام القص واللصق للأوراق الملونه بعد تفريغها لأشكال هندسية متداخله وهو أحد الفنون المستخدمه لتنشيط الفص الايمن من المخ ويساعد على التخلص من الطاقة السلبية.

وفى المساء أقيم بقصر ثقافة مطروح معرض فنى لتدشين نتاج الورش الفنية للقافلة والذى تضم ٣٣٢ عملا فنيا تنوعت بين طباعة الاستنسل، مانديلا، رسم بالباستيل، تشكيلات بالقماش، خزف، بوب ارت، سيوليت، خط عربى، طرق ع المعادن، تقنيات نسيج، تصميمات بالورق، زخارف، عرائس قفازية، لوحات خيامية، إضافة إلى جدارية ومساحتها ٨ أمتار بعنوان "أعماق بحار مطروح "، وتضمن المعرض كذلك عدد ١٧٨ قطعة حلي تنوعت بين ميداليات وسبح وقلادات وأساور ودلايات معدنية نتاج ورش الخرز، إلى جانب ٧ مجلات ثقافيه بعنوان "كنوز مطروح، اعرف حقك، لكل مثل حكايه، شكسبير الروايه، مقتطفات روسيه، ألعابنا الشعبية، أدباء روسيا"

يذكر أن القافلة الثقافية نفذت بمدن محافظة مطروح فى الفترة من ١١ وحتى ١٧ نوفمبر الجاري متنقلة بين مدارس سيدى برانى والنجيلة وكنيسة الأنبا بولا وقصر ثقافة مطروح وتم خلالها تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية لأطفال مطروح .
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