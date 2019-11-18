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بين الناس

سكان شارع مصطفى عبد العظيم بالمرج يشكون انقطاع الكهرباء يوميا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 04:01 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن علاء يوسف، المقيم فى شارع مصطفى عبد العظيم بحى المرج محافظة القاهرة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع الكهرباء يوميا بالشارع.

ويقول فى رسالته : نحن سكان شارع مصطفى عبد العظيم أمام مستشفى اليوم الواحد بحى المرج، نعانى من انقطاع الكهرباء يوميا عدة ساعات بدون مبرر واضح .

وناشد المسئولين ضرورة التدخل للتعرف على سبب انقطاع الكهرباء، وحل المشكلة حتى تعود الكهرباء فى الانتظام مرة أخرى.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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