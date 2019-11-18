الداخلية في يوم.. القبض على صاحب مطحن لبيعه دقيقا مدعما للجمهور في الغربية.. ضبط 65 طن أسمدة مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء في المنيا

-ضبط 21 طن خضراوات مجمدة فاسدة غربي الإسكندرية

-قبل الإبلاغ عن السرقة.. ضبط 3 لصوص وراء السطو على متجر بالمعصرة

-ضبط مرتكبى واقعة إشعال النيران بمعرض سيارات في الإسكندرية



تمكن ضباط مباحث التموين بالغربية من ضبط صاحب مطحن بحوزته كمية كبيرة من الدقيق البلدي المدعم قبل طرحه للبيع بالسوق السوداء.



تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارا من العميد محمد عتمان مدير مباحث التموين يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة عن قيام المدعو "ياسر م ا" 36 سنة صاحب ماكينة طحن دقيق بقرية سمبو الكبري دائرة مركز زفتي وقيامة بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز وإعادة نخلة وبيعة للمخابز الإفرنجية، وبمداهمة المكان المذكور تم ضبط 10 أطنان و50 كجم بالاضافة الى منخل يدوي يستخدم في نخل الدقيق البلدي وماكينة خياطة و100 شيكارة فارغة خاصة بالدقيق المدعم 100 شيكارة بيضاء اللون خاصة بالدقيق الفاخر .



تم التحفظ على المضبوطات وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.



كما تمكنت شرطة المسطحات المائية بالتعاون مع مديرية الزراعة من ضبط كميات كبيرة من الأسمدة المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء بمخازن غير مرخصة بقري المنيا



تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من شرطة المسطحات بتمكن حملة مكبرة بقيادة العقيد علي الشرقاوي والمقدم حسن شلبي والرائد حسام عبد الرازق رئيس مباحث المسطحات من ضبط م . ع . ف صاحب مخزن غير مرخص بقرية دمشاو هاشم بدائرة مركز المنيا ، ج . م . أ ، س . م . أ صاحبي مخزنين بقريتي شوشة والصليبية بدائرة مركز سمالوط غير مرخصين.



وأفاد الإخطار بأن ضبط بحوزتهم 65 طن أسمدة زراعية مدعمة خاصة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها او بيعها الا بواسطة وزارة الزراعة.



تم التحفظ علي الكميات المضبوطة قبل بيعها بالسوق السوداء ، وتحرر محضر بالوقائع ، وتولت النيابة التحقيق.



فيما نجح ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، في 21 طنا خضراوات مجمدة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة تبريد بمنطقة العامرية.



ووردت معلومات لضباط المباحث تفيد قيام مسئول ثلاجة لحفظ وتجميد الخضراوات دائرة قسم شرطة ثان العامرية، بحيازة وتجميع خضراوات فاسدة تمهيدا لإعادة تعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات وهمية وطرحها بالأسواق.



واستهدفت حملة أمنية الثلاجة المشار إليها، وعثر على 21 طنا و100 كيلو جرام خضراوات مجمدة" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.



وتحرر المحضر اللازمة بقسم شرطة ثان العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.





وفى سياق متصل تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المعصرة خلال تفقدهم الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، من ضبط ٣ عاطلين حال استقلالهم "توك توك" وبحوزتهم 2 سلاح ابيض "مطواه، كتر" وأجنة حديدية و٥٣ باكت قهوة و١٠ باكت معسل و٢ كرتونة كافي ميكس و٦٣ علبة تونة و٣ كراتين بلوبيف و٤ كراتين مناديل.



وبمناقشة مستقلي التوك توك عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل أحد المتاجر بمنطقة طرة الأسمنت دائرة قسم المعادى بأسلوب "كسر القفل" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.



وتوصلت القوة الأمنية للمجني عليه ومقيم شارع سعد قطب ـ دائرة قسم شرطة المعادي، وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهم العاطلين بالسرقة، وأقر بعدم تحريره محضر بواقعة السرقة من قبل، وجار تحرير المحضر اللازم.



فيما تمكنت أجهزة البحث الجنائى، من تحديد وضبط مرتكبى واقعة نشوب حريق بمعرض سيارات كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالاسكندرية، والسيطرة عليه وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية دون إصابات وحدوث تلفيات بسيارة ملاكى تابعة للمعرض.



تم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة مالكة معرض لتجارة وتأجير السيارات، و3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة – مقيمين بدائرة قسمى شرطة ثالث المنتزه، وثانٍ الرمل.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم من خلال إعداد بعض الأكمنة والمأموريات أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا تفصليًا بإرتكابهم الواقعة.



وقرر العاطلون باشتراكهم فى تنفيذها بتحريض من المتهمة مالكة معرض السيارات بدافع الإنتقام من مالك المعرض المذكور على إثر خلافات سابقة بينهما الأمر الذى أثار حفيظتها فقامت بالاتفاق مع أحد العاطلين ترتبط به بعلاقة صداقة على ارتكاب الواقعة حيث قام المتهم المذكور بالاستعانة بباقى المتهمين لتنفيذ الواقعة.



حيث قام اثنان منهم بتاريخ الواقعة باستقلال سيارة ملك المتهم، وبحوزتهما (2 زجاجة تحويان مادة البنزين، وتوجها بالقرب من معرض السيارات محل الواقعة، وكان بإنتظارهما المتهم الثالث مستقلًا مركبة توك توك ملكه وقيادته، وقيامهم بسكب مادة البنزين على الباب الزجاجى للمعرض محل الواقعة وإشعال النيران مما أدى لنشوب الحريق وحدوث تلفيات بإحدى السيارات بالمعرض، وتم بإرشاد المتهمين ضبط (السيارة الملاكى، مركبة التوك توك) المستخدمتان فى ارتكاب الواقعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

