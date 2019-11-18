تعليق صادم .. نجم الأهلي السابق: حسام البدري ليس لديه خبرة تدريب المنتخبات

يرى أحمد بلال، نجم الأهلي السابق، أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر ليس لديه خبرة تدريب منتخبات.



وقال بلال خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت: "حسام البدري ليس لديه خبرة مع المنتخبات، هو مدرب مميز وجيد جدًا ، وكنت أراه اكثر المرشحين استحقاقا لفرصة تدريب المنتخب، لكن خبرة المنتخب غير النادي.



وكان البدري قد قاد الفراعنة في اول مواجهة رسمية ، أمام كينيا وانتهت بالتعادل الايجابي 1-1 ، في اول مواجهات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بالكاميرون ، ويلتقي اليوم الاثنين بمنتخب جزر القمر.