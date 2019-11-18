والد أحد ضحايا تظاهرات العراق يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية.. فيديو

ولي امر احد ضحايا التظاهرات في #العراق يرفض تلقي عزاء من وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري ويطلب منه المغادرة. pic.twitter.com/MI3P3L6xjH — ZaidBenjamin (@ZaidBenjamin5) November 18, 2019

تعرض وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، لموقف محرج للغاية، عقب رفض والد أحد ضحايا المظاهرات، تلقي العزاء منه.ويظهر في شريط الفيديو المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر والد أحد ضحايا تظاهرات العراق، وهو يرفض تلقي العزاء من وزير الداخلية العراقي، ثم يقوم بدفعه، ومطالبته بمغادرة المكان.وكانت قوات الأمن العراقية فرض حظرا للتجوال في قضاء الغراف في محافظة ذي قار جنوبي العراق حتى يوم غد.وذكرت قناة "السومرية نيوز" أنه تم فرض حظر للتجوال في قضاء الغراف حتى يوم غد، مشيرة إلى أن الحظر يأتي بالتزامن مع وصول قوات أمنية إضافية إلى المدينة.