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أخبار العالم

المتظاهرون يشعلون النيران في البنك الوطني بالعاصمة الإيرانية.. فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 06:41 ص
صدى البلد
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شريف سيد
نشرت فضائية العربية السعودية شريط فيديو جديد لاشتعال النيران بكثافة في البنك الوطني في منطقة سلطان أباد بالعاصمة الإيرانية طهران.

ويظهر في شريط الفيديو حريق ضخم في جدران ومحتويات البنك الوطني بالعاصمة طهران.

حيث خرج المواطنون الإيرانيون في مظاهرات ومسيرات ووقفات احتجاجية في معظم المحافظات الإيرانية، حيث تحولت إلى احتجاجات مناهضة للنظام بينما اشتبك متظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة لقمع التظاهرات واستخدمت العنف، بحسب النشطاء وكما تظهر المقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل.

فيما حذرت وسائل الإعلام من إمكانية ارتفاع أعداد ضحايا البطش الذي تمارسه السلطات الإيرانية ضد المحتجين، وذلك مع انقطاع خدمة الانترنت، ومنع وسائل الإعلام من التغطية.
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