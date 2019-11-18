هطول أمطار غزيرة على العاصمة السعودية الرياض.. فيديو

شهدت العاصمة السعودية الرياض، هطول أمطار غزيرة على معظم الأنحاء، وذلك مع استمرار الحالة المطارية غيث في ضربها للأراضي السعودية.وانتشر هاشتاج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر تحت مسمى "امطار الرياض، وذلك لنشر التحذيرات من هطول الأمطار باستمرار على المدينة.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديوهات لهطول الأمطار بغزارة على مدينة الرياض السعودية.وتوقَّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، هطول أمطار على معظم مناطق السعودية بداء من اليوم وعلى مدار الأسبوع، حيث ستكون هذه الأمطار متفاوتة من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة، وتتركز غزارة الأمطار على المنطقة الشرقية والوسطى.