ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وثيقة سرية تكشف.. ألمانيا تسعى لوضع نظام جديد لمحاربة الهجرة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:58 ص
صدى البلد
Advertisements
وكالات
تدرس وزارة الداخلية الألمانية وضع نظام لجوء أوروبي جديد، يهدف لتشديد الإجراءات على الهجرة غير الشرعية داخل الاتحاد الأوروبي.

تنص وثيقة داخلية للوزارة على القيام بفحص أولي ملزم لطلبات اللجوء على الحدود الخارجية، على أن تتولى وكالة لجوء مستقبلية تابعة للاتحاد الأوروبي ذلك تدريجيًا.

وبذلك سيجري رفض أي طلبات لجوء غير مشروعة أو غير مبررة، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مباشرة.

كما تنص وثيقة الركائز الأساسية، المصنفة على أنها سرية، على ألا يتم توفير أماكن إقامة وإعانات اجتماعية إلا في الدولة العضو المعنية بحالة اللاجئ.

وأضافت الوثيقة أنه من المقرر أيضا تمويل الإعانات الاجتماعية على مستوى الاتحاد الأوروبي، ولكن لابد من دفعها "بطريقة مفهرسة"، أي يتم تكييفها بناء على تكاليف المعيشة المتباينة في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو تحقيق "مساواة نسبية" للإعانات الاجتماعية بالاتحاد الأوروبي.

ويأتي التحرك الألماني في وقت تتفاقم فيه معاناة المهاجرين واللاجئين في أوروبا، في ظل غياب اتفاق مُصادق عليه من قبل جميع دول الاتحاد الأوروبي لتقاسم أعباء إقامة هؤلاء المهاجرين.


وتوصلت 5 دول أوروبية، وهي مالطا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، إلى اتفاق مبدئي بشأن المهاجرين، سمح برسو العديد من سفن الإنقاذ في الموانئ الإيطالية التي أغلقت لأشهر، وكذلك الفرنسية، لكن هذا الاتفاق لم يحظ بدعم النمسا.

وكانت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي قد فشلت في التوصل لاتفاق بشأن الهجرة في آخر قمة لها.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

صحيفة أمريكية تكشف بالوثائق كيف جندت إيران مسؤولين عراقيين للتدخل في شؤون بغداد

النائب العام الكويتي يتخذ قرارا جديدا بشأن قضايا فساد صندوق الجيش

أخبار التوك شو.. حقيقة وصية هيثم زكي وتبرعه بـ 50 مليون جنيه.. أول رد لـ صابرين بعد خلعها الحجاب

بعد تصدر جوجل.. معلومات عن مسلسل ممالك النار

وصفة سحرية مجربه للتخلص من جير الأسنان في دقائق

بعثة الهلال السعودي تصل طوكيو استعدادا لـ نهائي دوري أبطال آسيا.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدرانه من المرايا.. مسرح عالمى فى السعودية يستقطب مشاهير العالم..تفاصيل

بالأحمر النارى.. نسرين طافش تستعرض أناقتها فى دبى

أسرع هايبر كار كهربائية في العالم .. الكشف رسميًا عن Aspark Owl.. صور