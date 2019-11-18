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اقتصاد

الدولار يستقر.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 18-11- 2019

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:59 ص
صدى البلد
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آية الجارحى
شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 18 -11 - 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري، فيما تباينت أسعار العملات الأجنبية الأخرى والعربية فى البنك المركزى المصري والبنوك، ونستعرض في ما يلي سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.

سعر الدولار والعملات الأجنبية
وطبقًا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حول أسعار العملات اليوم الاثنين، وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:

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سعر الدولار الأمريكي
سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين: 16.7 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو
وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين: 17.75 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش.

سعر الجنيه الاسترليني
وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، 20.73 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع مرتفعا 9 قروش.

سعر الفرنك السويسرى
وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع متراجعا قرشين.

سعر الـ100 الين اليابانى
أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين، فقد سجل 14.77 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع متراجعا قرشين.

سعر اليوان الصيني
وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء: 2.28 جنيه، وبيع: 2.30 جنيه.

وبالنسبة لـ العملات العربية

سعر الريال السعودى
سجل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى
بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 52.89 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.

سعر الدرهم الإماراتى
وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.

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