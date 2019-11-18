الدولار يستقر.. أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الاثنين 18-11- 2019

سعر الدولار والعملات الأجنبية





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سعر الدولار الأمريكي

سعر اليورو

سعر الجنيه الاسترليني

سعر الفرنك السويسرى

سعر الـ100 الين اليابانى

سعر اليوان الصيني

وبالنسبة لـ العملات العربية

سعر الريال السعودى

سعر الدينار الكويتى

سعر الدرهم الإماراتى

شهداليوم الاثنين 18 -11 - 2019، استقرارا أمام الجنيه المصري، فيما تباينتالأجنبية الأخرى والعربية فى البنك المركزى المصري والبنوك، ونستعرض في ما يلي سعر الدولار وأسعار العملات الأجنبية في البنوك.وطبقًا لآخر تحديث لـ البنك المركزي المصري حولاليوم الاثنين، وأسعار صرف الدولار والريال السعودي واليورو في البنك المركزي والبنوك، جاءت أسعار الصرف في البنك المركزي كالتالي:سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الاثنين: 16.7 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.وسجل سعر اليورو اليوم الاثنين: 17.75 جنيه للشراء و17.87 جنيه للبيع مرتفعا 7 قروش.وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم الاثنين، 20.73 جنيه للشراء و20.85 جنيه للبيع مرتفعا 9 قروش.وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم الاثنين 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع متراجعا قرشين.أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم الاثنين، فقد سجل 14.77 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع متراجعا قرشين.وسجل سعر اليوان الصيني اليوم الاثنين شراء: 2.28 جنيه، وبيع: 2.30 جنيه.سجل سعر الريال السعودى اليوم الاثنين 4.28 جنيه للشراء و4.31 جنيه للبيع.بينما سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 52.89 جنيه للشراء و53.26 جنيه للبيع متراجعا قرشا واحدا.وسجل سعر الدرهم الإماراتى اليوم الاثنين 4.37 جنيه للشراء و4.40 جنيه للبيع.