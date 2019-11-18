نادر السيد يعترف بعد سنوات: اللعب لـ الأهلي غلطة



وقال نادر السيد : كنت حارسا رائعا وتاريخيا لمنتخب مصر قبل الانضمام للنادي الأهلى وخسرت الكثير بهذه الخطوة والحقيقة أنني لو أكن أعلم بعدم تحقيق ما وعده المسؤولون به لن أوافق على الأمر.



وأضاف:الأهلي حرمني من المنافسة مع الحضري ولا أعتبرها تجربة سواء ناجحة أو فاشلة لأنني لم ألعب على الإطلاق ولم أحصل على أي فرصة ولم يكن لي دور.



وأكد أنه زملكاوي منذ الصغر كاشفا أنه خضع لاختبارات نادي الزمالك مع زميله وصديقه الأسبق عقل جاد الله لاعب الفريق الأبيض الأسبق كما أبدى دهشته من استغراب البعض حول انتمائه للزمالك فهو أمر لا شك فيه.



اعترف نادر السيد حارس مرمى نادي الزمالك والنادي الأهلى ومنتخب مصر الأسبق أنه اختار وهو لاعب بنادى المصرى البورسعيدى الإنتقال للأهلي من أجل حماية عرين منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 خاصة وأن عبد الواحد السيد حارس الزمالك كان أفضل وقتها من عصام الحضري حارس الأهلي آنذاك.وقال نادر السيد فى تصريحات لقناة تايم سبورت أمس : كانت هناك محاولات غير رسمية لإعادتي من إدارة الزمالك ولكنني شعرت بصعوبة حصولي على الفرصة في ظل وجود عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف.وأشار حارس مصر الأسبق الفائز بكأس الأمم الأفريقية 98 مع الفراعنة إلى أنه فضل الرحيل للنادي الأهلي ليضمن العودة لمنتخب مصر في تلك الفترة خاصة قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 موضحا أن انتقاله للأهلي كان أشبه بالمغامرة .. إما الفوز بكل شئ واستعادة البريق والعودة للمنتخب كحارس أول أو خسارة كل شيء.وكشف نادر السيد أن مسؤولي الأهلي أكدوا لي أنهم يرغبون في تدعيم حراسة المرمى بخدماتي لدرجة أنهم قد يسمحوا برحيل الحضري للإعارة وبالفعل وقعت للأهلي ووعدني البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق الأسبق باللعب بعد أسبوع ولكن الأسبوع امتد لعام كامل.وقال: شعرت أنني أكبر من توجيه اللوم لجوزيه أو الاستفسار عن سبب عدم مشاركتي وكانت كلمته المعهودة بأن الحضري يؤدي بشكل جيد رغم أنه كان صاحب قرار ضمي".وقال نادر: أصبح من المؤكد أن خطوة ضمي من جانب الأهلي لم تكن إلا لرفع معدلات تألق الحضري ليس أكثر والحقيقة أن عدم مشاركتي كانت ترجع لأن الحضري لا يقبل الجلوس بديلا بعكس شخصيتي فأنا أكثر هدوءا والأمر لم يكن سوى استخدام لقيمتي وقدراتي.وأشار إلى أن الأهلي ظلم تاريخه وقيمته موضحا أنه أعطى النادي الكثير واستفاد من تواجده ماليا وجماهيريا في القلعة الحمراء وعلاقته كانت رائعة مع الإدارة مؤكدا أنه لم يكن بحاجة للعب للأهلي ليصبح اسمه أكبر.