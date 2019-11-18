ملتقى توظيف الفيوم يوفر 6 آلاف فرصة عمل برواتب حدها الأقصى 2700 جنيه.. صور

أطلق اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم "الاثنين"، فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لتشغيل الشباب الذي تنظمه مديرية القوي العاملة بالمحافظة تحت عنوان: "ايدك فى ايدينا مصر أحلى بينا" بمركز الشباب والرياضة بإطسا بالمحافظة، تحت رعاية محمد سعفان، وزير القوى العاملة والمحافظ.



حضر الافتتاح السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ووليد الامام مدير المديرية، وعلي أبو الحسن وكيل المديرية ، وعمرو فاروق مدير مكتب التشغيل ، والمستشار نازلي الفيومي ، والمستشار مها شاهين من الأمانة الفنية للجنة ، والدكتورة مها عرفات مدير وحدة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وجيهان فهيم مساعد مدير عام بالقطاع المركزي للتمويل متناهى الصغر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وقال وزير القوي العاملة إن الملتقى يوفر أكثر من ٦٠٠٠ فرصة عمل للذكور والإناث من جميع المؤهلات والتخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، منها نسبة لذوي القدرات الخاصة وفقا لنوع الإعاقة، برواتب حدها الأدنى 1300 جنيه والأقصى 2700 جنيه ، وذلك من خلال 17 شركة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة"، بحضور وليد عبد الرحمن مدير المديرية ، وعلى أبو الحسن وكيل المديرية، والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.



وأكد "سعفان" أنه بإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة "حياة كريمة" انطلقت وزارة القوى العاملة من خلال دورها المنوط بها لتوفير فرص عمل لائقة لشباب مصر بعقد هذه الملتقيات، بمديريات القوي العاملة بالمحافظات.



من جانبه قال وليد عبد الرحمن مدير المديرية إن ملتقي التوظيف جاء وفقا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان، بضرورة البحث عن فرص عمل حقيقية لتوظيف الشباب والفتيات من خلال القطاع الخاص وطمأنة الشباب والفتيات بأن القطاع الخاص لا يقل أهمية عن القطاع الحكومي في التشغيل وأن قانون العمل يضمن لجميع العاملين في القطاع الخاص بحفظ حقوقهم طالما يقومون بتأدية واجباتهم.



كان الوزير كلف مدير المديرية بمتابعة مستوى الأجور بالملتقى بما يضمن "حياة كريمة" لائقة للعمال، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحي واجتماعي للعمال، وتبصرهم بكافة حقوقهم التي كفلها لهم القانون، فضلا عن تسجيل ومتابعة جميع الشباب الذين حضروا الملتقى ومتابعة جميع الشركات بصورة مستمرة للوقوف على ما تم إنجازه على أرض الواقع من فرص عمل حقيقية للشباب.



وأكد الوزير أن ملتقيات التوظيف تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة" لائقة ، وذلك بالبدء الحقيقي في العمل، كي تتكون عنده الخبرة المطلوبة والتي لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعي ، وتجعله مؤهلا للوصول إلى ما يطمح إليه ، بما يتناسب مع قدراته و إمكاناته وخبراته التي اكتسبها باقتحام سوق العمل ، والمساهمة في حل مشكلة البطالة بخفض معدلاتها.