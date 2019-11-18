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رياضة

ميتشو يعلن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:57 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى - ملك موسى
أعلن الصربي ميتشو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي عن تشكيل الزمالك في ودية حرس الحدود المقررة إقامتها اليوم بملعب النادي.

وجاء التشكيل كما يلي:

محمد أبو جبل في حراسة المرمى.

محمد عنتر ومحمود الونش وأحمد زكي ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع.

محمد حسن ويوسف أوباما وكريم بامبو ومحمد أوناجم ومحمود عبدالرازق شيكابالا في خط الوسط.

عمر السعيد في الهجوم.
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