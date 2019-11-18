أسعار صرف الدولار في البنوك خلال تعاملات اليوم



ووصل متوسط سعر صرف الدولار ببنوك " عودة، العقاري المصري العربي، التعمير والإسكان، مصر إيران للتنمية، مصر، الأهلي المصري، الإسكندرية" لـ 16.07 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدولار ببنوك " اتش اس بي سي، المشرق، الكويت الوطني، التنمية الصناعية،بلوم، البركة، سايب، المصرف المتحد، كريدي أجريكول، المصري لتنمية الصادرات" لـ 16.08 جنيه للشراء و 16.18 جنيه للبيع.



ووصل أعلي سعر للدولار ببنك الأهلي الكويتي لـ 16.1 جنيه للشراء و 16.17 جنيه للبيع.

استقر سعر صرف الدولار في تعاملات منتصف الأسبوع والمحددة اليوم الاثنين، عند 16.05 جنيه كأدني سعر له بالبنوك.وبلغ أقل سعر صرف للدولار ببنوك " المصري الخليجي، المصرف العربي الدولي، قناة السويس، التجاري الدولي" عند 16.05 جنيه للشراء و16.15 و16.16 جنيه للبيع.