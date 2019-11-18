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رياضة

كينيا تتقدم على توجو 1 - 0 في الشوط الأول من تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 07:03 م
صدى البلد
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نور عادل
نجح منتخب كينيا في التقدم على نظيره منتخب توجو بهدف دون رد بالشوط الأول في المباراة التي تقام حاليا في اطار الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.

وسجل هدف كينيا الوحيد اللاعب جوهانا اومولو بالدقيقة 35 من عمر الشوط الأول.

ويبحث منتخب كينيا عن الفوز لصدارة ترتيب المجموعة السابعة خاصة عقب تعادل منتخب جزر القمر مع نظيره المصري اليوم.

وتعادل منتخب كينيا، مع نظيره منتخب مصر في اولى جولات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021.
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