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توك شو

أحمد عكاشة: صلاح جاهين وغاندي كانوا مصابين بالاكتئاب.. تفاصيل بالفيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 09:58 م
صلاح جاهين
صلاح جاهين
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قسم التوك شو
قال الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسي ومستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعى، إن الإبداع والصمود والخلق والفن والسياسية متواكبين مع المرض النفسي.

وأضاف الدكتور أحمد عكاشة فى لقائه التليفزيونى فى برنامج "90 دقيقه" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك مرضا يسمى ثنائي القطب وهو يحتوى على قطب ابتهاجى وقطب اكتئابى مضيفا أن صلاح جاهين أطلق على هذا المرض "البسط اكتئابى".

وأوضح الدكتور أحمد عكاشة، أن صلاح جاهين عندما كتب قصيدة عجبى كان مصابا بمرض الاكتئاب ووصف فى القصيدة اسم ومعنى الحياة.

وأكد الدكتور أحمد عكاشة، أن هناك عددا كبيرا جدا من العلماء والشعراء والملهمين والمبدعين كانوا مصابين بالاكتئاب وأشهرهم غاندي الذى كان لديه اكتئاب سلبى.
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