مصر تدين قرارا أمريكيا بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مساء أمس الاثنين في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.



وأكد على تشجيع حل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات.



وأضاف أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات.