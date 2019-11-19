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أخبار البلد

مصر تدين قرارا أمريكيا بشرعنة الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:02 ص
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
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محمد وديع
أكد المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على الموقف المصري من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي فيما يتعلق بوضعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، باعتبارها غير قانونية وتتنافى مع القانون الدولي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن مساء أمس الاثنين في مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي.

وأكد على تشجيع حل القضية الفلسطينية من خلال المفاوضات.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستترك للفلسطينيين والإسرائيليين حل الخلاف على المستوطنات.
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