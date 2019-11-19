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مرأة

ضعف الانتصاب أبرزها.. 5 علامات لـ الاكتئاب عند الرجال

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
علامات الاكتئاب عند
علامات الاكتئاب عند الرجال
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حياة عبد العزيز
من الشائع أن السيدات تعاني من الاكتئاب في أوقات كثيرة، ولكن أثبتت الأبحاث أن الرجل يشعر بالاكتئاب أكثر من المرأة، ويمر بنوبات قلق شديدة، فتعرف على علامات الاكتئاب لدى الرجال في اليوم العالمي للرجل، وذلك وفقًا لموقع "boldsky".

علامات الاكتئاب عند الرجال:

ضعف الانتصاب

ترتبط القدرة الجنسية بالحالة المزاجية للرجل، فكلما شعر الرجل بالحزن او الاكتئاب كلما قلت الرغبة وزاد الضعف الجنسي.

آلام في الجسم

أثبتت الأبحاث العلمية أن الرجال أكثر عرضة للاكتئاب من النساء، ووفقًا لعلم النفس فالرجال يشعرون بآلام جسدية في الجسم عند شعورهم بالحزن الشديد.

مشاكل في النوم
عندما يمر الرجل بحالة اكتئاب ويتعرض لمشكلات في النوم ملحوظة، فالبعض ينام عدد ساعات أكثر من المعتاد، والبعض الآخر يشعر بالأرق.

آلام في المعدة

وفقًا للمعهد الوطني للصحة العقلية، فإن هناك علاقة قوية بين الحالة المزاجية للرجل، والجهاز الهضمي، فعندما تكون الحالة المزاجية سيئة يشعر الشخص في اضطراب الجهاز الهضمي وآلام مزمنة في المعدة.

ضعف التركيز

يوجد اضطرابات في الجهاز العصبي للرجل، فيفقد القدرة على التركيز، ولا يستطيع إنجاز المهام في سهولة.
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