إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ.. صور

أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالجرانيت وسيارة ميكروباص عند كوبرى كفر علون بمدينة طوخ على طريق مصر - الإسكندرية الزراعي السريع وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم عند كوبرى كفر علون بمدينة طوخ بطريق مصر إسكندرية الزراعي بين سيارتي نصف نقل وأخرى ميكروباص أجرة ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص.



وعلى الفور انتقل العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية والعقيد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية لمكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لمدة ساعة وتولت النيابة التحقيق.

