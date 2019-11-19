ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ.. صور

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:53 ص
تصادم سيارتين
تصادم سيارتين
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أصيب 9 أشخاص فى حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالجرانيت وسيارة ميكروباص عند كوبرى كفر علون بمدينة طوخ على طريق مصر - الإسكندرية الزراعي السريع وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين للمستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ بوقوع حادث تصادم عند كوبرى كفر علون بمدينة طوخ بطريق مصر إسكندرية الزراعي بين سيارتي نصف نقل وأخرى ميكروباص أجرة ما أدى إلى إصابة 9 أشخاص.

وعلى الفور انتقل العميد إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية والعقيد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية لمكان الحادث وتبين أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة وتم رفع آثار الحادث وعودة الحركة المرورية لطبيعتها بعد توقفها لمدة ساعة وتولت النيابة التحقيق.
إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ.. صور
إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ.. صور
إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ.. صور
إصابة 9 أشخاص فى تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بطوخ.. صور
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشييع جثامين خفراء كفر الحصافة بـ القليوبية.. والأهالي: كانوا في حالهم وليس لهم عداوات

صدمها القطار.. مصرع طالبة أثناء عبور السكة الحديد بطوخ

شنطة مدرسة وحذاء.. قطار يصدم طالبة في طوخ.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. حارس شخصي ينقذ امرأة من الاغتيال على يد قاتل مأجور

طفلا السلم.. من قسوة الأبوين لدار رعاية.. قضيا الليل في الأرض.. ووالدتهما: ماليش دعوة.. القصة الكاملة

اخبار الرياضة.. مفاجأة ترك آل شيخ.. هجوم عدلي القيعي على اتحاد الكرة.. رسالة رمضان صبحي لزملائه بالمنتخب

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي

الريال السعودى بـ4.31 جنيه.. أسعار العملات العربية اليوم 19 نوفمبر 2019

ريال مدريد يرصد 120 مليون يورو لضم نجم ليفربول

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. لأول مرة بي إم دبليو الفئة السابعة الكهربائية تظهر في صور تجسسية.. صور

ملك أفريقي يهدي زوجاته 19 سيارة رولز رويس.. صور

بعد تصدرها جوجل.. 10 صور تبرز أناقة وجرأة أسماء الخمليشي