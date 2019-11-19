لكل اسم حكاية .. مدينة الرحمانية ذكرت في التاريخ بعد القرن السابع الهجري

يعتبر مركز الرحمانية، مركز إداري مصري، يقع في شمال شرق محافظة البحيرة الواقعة أقصى شمال جمهورية مصر العربية، ومدينة الرحمانية عاصمة المركز.



وعدد السكان بمركز ومدينة الرحمانية، يبلغ تعدادها السكانى حسب الإحصاءات الرسمية 130,457 نسمة عام 2006 .



التقسيم الإداري لمركز الرحمانية

ينقسم مركز الرحمانية إلى إلى ٣وحدات محلية بها ١٢١ قرية وتابع وأهمها :عزبة المجد أو عزبة مرقص،قرية الكفر الجديد،قرية منية سلامة، قرية المجد، قرية الأبرقجى، قرية كفر محلة داود، قرية بويط، قرية الكفر الجديد.



تاريخ مركز الرحمانية

لم تذكر في كتب التاريخ إلا بعد القرن السابع الهجري وكانت تسمى محلة عبد الرحمن، ويذكر أنه بعد وصول الحملة الفرنسية إلى غرب مدينة الإسكندرية في 2 يوليو سنة 1798 م، زحفوا على المدينة واحتلوها في ذلك اليوم وبعد ذلك أخذ نابليون يزحف على القاهرة عن طريق دمنهور حيث استطاع ان يحتل مدينة رشيد في 6 يوليو ووصل إلى الرحمانية، وكانت وقتها عبارة عن قرية على النيل وفي تلك الأثناء كان المماليك يعدون جيشا لمواجهة الجيوش الفرنسية بقيادة مراد بك .



التقي الجيشان بالقرب من شبراخيت يوم 13 يوليو سنة 1798 م إلا أن الجيش المملوكي هزم، واضطر إلى التقهقر فرجع مراد بك إلى القاهرة والتقي كلا من الجيش الفرنسي والجيش المملوكي تارة أخرى في معركة إمبابة أو موقعة الأهرام.



هزم جيش مراد بك مرة أخرى في هذه المعركة الفاصلة في 21 يوليو سنة 1798 ولكن تعدّ الرحمانية هي المعركة الأهم لأنها كانت الأولى والتي استعد لها المماليك بجيشهم أما معركة إمبابة فقد كان المماليك هاربًا من جيش بونابرت حينما خاضوها.



أهم المعالم السياحية والمشاهير في الرحمانية

يعد قبر العالم العربى على بن النفيس مكتشف الدورة الدموية الصغرى من أهم المعالم الشهيرة والسياحية كما يوجد بها قبر الصحابي محمد بن حاتم الطائى وسيفه وعباءته حيث أن حاتم الطائي كان له ولد واحد وكان اسمه عدي)ومن مشاهير الرحمانية المرحوم محمد حامد محمود أول وزير لإدارة الحكم المحلى السابق.



أهم قرى مركز الرحمانية

قرية المجد وهي أكبر قرى مركز الرحمانية. بها ضريح العارف باللة سيدى عبد العزيز أبو المجد والد العارف بالله سيدي إبراهيم الدسوقى وهى مزار دينى وتقع على فرع رشيد وقد تم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بها من صرف صحى ورصف ووحدة صحية ومدارس.



كما تم اقامة مجمع معاهد ازهرية بها بالجهود الذاتيةومجمع خدمات من خطة شروق، كما أن القرية بها أقدم عمدة في محافظة البحيرة و على مستوى الجمهورية وأطلق عليه" عمدة تحت الميكروسكوب" و اسمه طه عبد العزيز الرويني من مواليد 1922 و تم تعيينه عمدة للقرية عام 1948 أي في سن الثلاثين من عمره ويوجد بالقرية اساتذة جامعات ومستوى التعليم بها مرتفع جدا



جزيرة الرحمانية الشهيرة

هى جزيرة نهرية في فرع رشيد بنهر النيل في مصر، تتبع مركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، فهي في مقابل مدينة دسوق مباشرة من جهة، ومن جهة أخرى مقابل لمركز الرحمانية على الضفة الأخرى. تعد جزيرة الرحمانية محمية طبيعية ضمن محميات جزر نهر النيل، وذلك بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1969 لعام 1998.



إنشاء كباري لربط محافظتى البحيرة بكفر الشيخ وهي:

تم إنشاء 2 كوبري لكي يتم ربط مدينة دسوق بمحافظة البحيرة، حيث يتكون كوبري دسوق، من حارتين للسيارات يتوسطهما شريط السكة الحديد، ومن هذا الطريق يصل الجزيرة بمدينة دسوق من ناحية، ومركز الرحمانية من الجهة الأخرى بالإضافة إلى كوبري دسوق العلوى الذى يربط محافظتى كفر الشيخ والبحيرة من خلال أيضًا مركزالرحمانية.



وسائل المواصلات بالرحمانية

أما من ناحية المواصلات فمركز ومدينة الرحمانية لا تحتاج لمواصلات حاليًا لقربها الشديد لمحافظة كفر الشيخ خاصة لمدينة دسوق التى تتوافر بها جميع خطوط المواصلات .



وكان أهالى مركز ومدينة الرحمانية قد طالبوا بالانضمام لمدينة دسوق وجعلها جزء منها، وانفصال دسوق والرحمانية عن محافظتي كفر الشيخ والبحيرة، وإنشاء محافظة جديدة باسم محافظة وادي النيل، وتم رفض هذا المطلب في عهد رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد.



