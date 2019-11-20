فيديوجراف| سبب تسمية اليوم العالمي للرجل بهذا الاسم

يحتفل العالم يوم 19 نوفمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي للرجل، وبما أن المرأة نصف المجتمع فإن الرجل هو الأب والأخ والصديق، ومن أهداف هذا اليوم الذي حددته اللجنة المنظمة لمعالجة قضايا الشباب والكبار.



ويسلط اليوم العالمي للرجل الضوء على الدور الإيجابي ومساهمة الرجال في الحياة في الأرض، وتعزيز المساواة بين الجنسين.



خلال الفيديو جراف التالى نتعرف على المزيد .