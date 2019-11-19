ارتفاع قروض عملاء البنوك لـ268.1 مليار جنيه في 3 شهور



كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قروض القطاع الزراعي بلغت 2.112 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.2 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 2.3 مليار جنيه في يونيو 2019.



وبلغت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الصناعي نحو 132.995 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 128.4 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ132.1 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.



بلغ رصيد القروض الممنوحة لقطاع التجارة نحو 17.23 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 16.7 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ16.7 مليار جنيه في يونيو2019.



ارتفعت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي إلي 268.1 مليار جنيه مقابل 265.74 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق2.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 271.924 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بانخفاض بلغ 3.84 مليار جنيه.