ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

ارتفاع قروض عملاء البنوك لـ268.1 مليار جنيه في 3 شهور

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:21 م
البنك المركزي
البنك المركزي
Advertisements
محمد يحيى
ارتفعت أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك بالعملة الأجنبية في أغسطس الماضي إلي 268.1 مليار جنيه مقابل 265.74 مليار جنيه في يوليو 2019 بفرق2.4 مليار جنيه، ومقارنة بـ 271.924 مليار جنيه في يونيو من نفس العام بانخفاض بلغ 3.84 مليار جنيه.
 
كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن قروض القطاع الزراعي بلغت 2.112 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 2.2 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ 2.3 مليار جنيه في يونيو 2019.

وبلغت أرصدة القروض بالعملة الأجنبية للقطاع الصناعي نحو 132.995 مليار جنيه في أغسطس السابق مقابل 128.4 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ132.1 مليار جنيه في يونيو من نفس العام.

بلغ رصيد القروض الممنوحة لقطاع التجارة نحو 17.23 مليار جنيه في أغسطس الماضي مقابل 16.7 مليار جنيه في يوليو 2019 ومقارنة بـ16.7 مليار جنيه في يونيو2019.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك المركزي: ارتفاع النقد المتداول لـ542.6 مليار جنيه في أغسطس الماضي

البنك المركزي: ارتفاع ودائع الحكومة بـ العملة المحلية لـ 473.4 مليار جنيه

زيادة غير مسبوقة فى القروض بالكويت.. مبادرة برلمانية بإعفاء المواطنين المتعثرين.. 16.36 مليار دينار حجم "الشخصية".. وجدولة الاستهلاكية حتى 30 مايو 2019 و السداد على 12 عاما

البنك المركزي: تحسن حجم السندات والقروض طويلة الأجل لـ162.5 مليار جنيه

تحسن التزامات البنوك داخل وخارج مصر لـ 346.1 مليار جنيه

البنك المركزي: 1.54 تريليون جنيه محفظة الأوراق المالية بالبنوك في أغسطس الماضي

ترشيحاتنا

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

بتوصية من محمد صلاح.. جنش يتوجه إلى إسبانيا

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

بتهمة القتل والإصابة الخطأ .. حبس مقاول و3 مشرفين في انهيار برج كهرباء أوسيم

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

الداخلية: مصرع عنصرين إجراميين أحدهما متورط في حادث استشهاد رئيس مباحث قوص

AdvertisementS

احتكار bein sports يتبخر.. كيف تشاهد مباراة منتخب مصر الأوليمبي وجنوب إفريقيا مجانا

اخبار الرياضة.. الموت يفجع عمرو السولية.. طوارئ في الزمالك.. ومداعبة غامضة من تركي آل الشيخ

طفلهما غير طبيعي.. والدان يشتريان كاميرا مراقبة والنتيجة مرعبة.. صور

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

5 متهمين والساعة بـ3000 جنيه.. تفاصيل ضبط شبكة شواذ في القاهرة

لممارسة الجنس السادي .. فيديوهات لـ حفلات الشذوذ وكرابيج وكلابشات بحوزة شبكة شواذ القاهرة

استعدوا للبرد.. الأرصاد السعودية على خطى القاهرة

محمد صلاح يعلن سفره إلى ليفربول بهذه الطريقة

أثناء رحلة لـ دير مارمينا .. إصابة 27 شخصا في حادث تصادم بين أتوبيسين بالإسكندرية

واقعة طفلى السلم.. زوجة المطرب الشعبي تفجر مفاجآت جديدة أمام نيابة طنطا.. صور

مصر وجزر القمر.. ماذا قال الكاف عن تعادل الفراعنة المحبط؟

الزمالك يرفض قطر.. الكاف يحسم موعد ومكان إقامة السوبر الإفريقي الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة

مجاويش .. رمال ناعمة ومياه صافية .. جزيرة ساحرة تمتلك نظاما بيئيا فريدا