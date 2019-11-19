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حوادث

إلغاء حكم تغريم الفنان محمد رمضان 16 مليون جنيه لصالح إحدى شركات الإنتاج الفني

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 07:14 م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
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محمد عبدالله
قررت الدائرة 33 مدني استئناف عالي القاهرة، قبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم تغريمه 16 مليون جنيه، لصالح إحدى شركات الإنتاج الفني قيمة شرط جزائي، وإلغاء الحكم المستأنف فيه.

قال الدكتور أحمد الجندي المحامى بالنقض ودفاع الفنان محمد رمضان، إن حكم الاستئناف قضى بإلغاء حكم أول درجة هو حكم نهائي، وهو ما يعني أن القضية انتهت، وأن الدعوى كأنها لم تكن.

وكانت إحدى شركات الإنتاج الفني أقامت دعوى ضد الفنان محمد رمضان طالبته بدفع 16 مليون جنيه قيمة شرط جزائي، بعد الخلاف بين الطرفين وفسخ التعاقد المبرم بينهما على تنفيذ بعض الأعمال الفنية، وقيدت برقم 515 لسنة 2016 مدني الجيزة.

وصدر حكم لصالح الشركة بتاريخ 27 فبراير الماضي، بتغريم الفنان محمد رمضان مبلغ 16 مليون جنيه، وهو الحكم الذي استأنف عليه، وقبل استئنافه، وتم إلغاء الحكم.
الدكتور أحمد الجندي المحامى بالنقض الدكتور أحمد الجندي المحامى بالنقض
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