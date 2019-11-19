محافظ السويس يتفقد مدينة اليسر ويستمع لطلبات الأهالي

استمع اللواء عبد الجيد صقر محافظ السويس الي طلبات أهالي مدينة اليسر بحي عتاقة حول تطوير المدينة والإنارة العامة واستكمال توصيل الخدمات والمرافق لها ، مؤكدا أن المحافظة أعدت خطة لتطوير جميع المدن السكنية ومنها مدينة اليسر واحد.



وتم البدء برصف وتطوير وانارة طريق اليسر الذي يربط مدينة التوفيق بمدينة النهضة والشهداء والحرية الجديدة، كذلك أكد صقر علي المتابعة الميدانية بمتابعة عدد من طلبات المواطنين المقدمة من أهالي المدينة.



جاء ذلك خلال تفقده أعمال الرصف والتطوير بمدينة اليسر والتي رافقه خلالها الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة.



كما رافق المحافظ وليد شوقي رئيس حي عتاقة والمهندس وجدي السيد مدير عام الطرق والمهندس محمود زهرة مدير عام الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي لفرع السويس وايمان فخري رئيس جهاز الانارة العامة وشعبان حمدان مدير التجميل والحدائق بالمحافظة ومحمد فتحي مدير الطوارئ بجهاز النظافة والشركة المنفذة.



