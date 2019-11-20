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مرأة

كارثة صحية.. طبيبة تكشف عن الأعراض الجانبية لاستخدام الكورتيزون في زيادة الوزن

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:06 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
قالت دكتور هدير جميل، استشاري التغذية العلاجية، إن ظاهرة استخدام الكورتيزون من قبل البنات لزيادة الوزن انتشرت في الفترة الأخيرة مما يسبب لهم أضرارًا صحية وجسدية كبيرة. 

وتابعت هدير جميل، أنه يستخدم لعلاج بعض الأمراض مثل أمراض الروماتيزم والتهابات المفاصل وغيرها من الأمراض، ولا يجب استخدامه لزيادة الوزن. 

وحذرت استشاري التغذية من الأعراض الجانبية لاستخدام الكورتيزون ومنها:

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ـ هشاشة العظام.

ـ الإصابة بالمياه الزرقاء (ارتفاع ضغط العين) أو المياه البيضاء (إعتام عدسة العين).

ـ ظهور حب الشباب أو البثور على الوجه 
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