تصنيف التايمز العالمى: جامعة طنطا الأولى محليا في "علوم الحياة "



أعلن الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا عن حصول الجامعة على عدد من المراكز المتميزة في تصنيف التايمز العالمي للموضوعات لعام 2020 ، ففي مجال "علوم الحياة" جاءت الجامعة ضمن أفضل (501-600) جامعة في العالم وحققت المركز الأول محليًا كما حققت أعلى نسبة بين الجامعات المصرية في معيار "الاستشهادات العلمية" بنفس المجال، وفي مجال "العلوم الفيزيائية" حققت الجامعة المرتبة (601-800) عالميًا ، وفي مجال "العلوم السريرية وما قبل السريرية" جاء ترتيب الجامعة ضمن أفضل 601 جامعة في العالم .



يذكر أن جامعة طنطا قد ظهرت أيضا ضمن أفضل 500 جامعة في العالم في مجال "الهندسة والتكنولوجيا" كما ظهرت ضمن أفضل 1000 جامعة في العالم بنفس التصنيف.



وأشار رئيس جامعة طنطا إلى أن الجامعة دخلت تصنيف التايمز البريطاني لأول مرة في تاريخها العام الماضي، ، مؤكدا أن الجامعة تسعى للمشاركة الفاعلة في التصنيفات الدولية لتحقيق التقدم المناسب لمكانة الجامعة ودورها العلمي والبحثي والمجتمعي.