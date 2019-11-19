معتز هشام: لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية على دوري في ممالك النار.. فيديو

قال الطفل معتز هشام أحد أبطال مسلسل ممالك النار، إنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه دوره في المسلسل.



وأضاف معتز هشام في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، قائلا:" ناس كتير تتحدث عن دوري بشكل إيجابي".



وتابع معتز هشام:" كنت أتابع ردود أفعال فريق العمل أثناء التصوير وشعرت بحجم الدور الذي أنفذه"، مضيفا:" بدأت التمثيل منذ 5 سنوات في المسرح، وبدأت بالتمثيل في قصر الثقافة في الفيوم، وأنا عندي 16 سنة".

