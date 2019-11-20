عمرو الجنايني: مكافآت خاصة للاعبي المنتخب الأوليمبي.. تفاصيل

قرر عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد كرة القدم صرف مكافأة استثنائية لجميع لاعبي المنتخب الأولمبي بعد التأهل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وقال عمرو الجنايني لبرنامج مساء الأنوار عبر قناة القاهرة والناس: "قررت صرف مكافأة خاصة لكل اللاعبين بعد التأهل للأولمبياد خارج لائحة المنتخب".
وأضاف عمرو الجنايني "كذلك سيتم صرف المكافأة الأساسية الخاصة بالتأهل للأولمبياد والتي ستسعد بالتأكيد اللاعبين".
وأتم عمرو الجنايني تصريحاته "أنا سعيد للغاية بتهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنتخب، وسنسعى للفوز بلقب البطولة يوم الجمعة لإسعاد الجماهير".