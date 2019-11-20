بسبب عمرو واكد.. الإسرائيلية جال جادوت مطلوبة على جوجل

تصدرت الفنانة الإسرائيلية جال جادوت مؤشر البحث جوجل في مصر بعد مشاركتها الفنان عمرو واكد بطولة فيلم 1984 wonder woman.





جال جادوت فنانة إسرائيلية معروفة وقد خدمت في الجيش الإسرائيلي بناء على رغبتها لعامين كما أنها تدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ما أدى لهجوم كبير على عمرو واكد بسبب ما وصف بتشجيعه التطبيع مع العدو الصهيوني.





ولدت جال جادوت في إسرائيل لأب مهندس وأم مدرسة، وقد درست الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال اسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة، وقد تزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma.



