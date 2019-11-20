ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب عمرو واكد.. الإسرائيلية جال جادوت مطلوبة على جوجل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 08:44 ص
جال جادوت
جال جادوت
Advertisements
قسم الفن
تصدرت الفنانة الإسرائيلية جال جادوت مؤشر البحث جوجل في مصر بعد مشاركتها الفنان عمرو واكد بطولة فيلم 1984 wonder woman.

جال جادوت فنانة إسرائيلية معروفة وقد خدمت في الجيش الإسرائيلي بناء على رغبتها لعامين كما أنها تدعم الكيان الصهيوني بشكل كبير، ما أدى لهجوم كبير على عمرو واكد بسبب ما وصف بتشجيعه التطبيع مع العدو الصهيوني.

ولدت جال جادوت في إسرائيل لأب مهندس وأم مدرسة، وقد درست الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي “Bubot، وكان حصولها على لقب ملكة جمال اسرائيل بوابة دخولها لعالم الشهرة، وقد تزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma.

بدأت جال جادوت مشوارها في هوليوود بعدما شاركت في أحد أجزاء سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious. كما شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غضب على السوشيال ميديا بسبب عودة الراحل بول ووكر لـ Fast & Furious

جلبت له العار.. ماذا بين ملكة جمال إسرائيل وعمرو واكد ؟

خدمت في الجيش الإسرائيلي برغبتها .. من هي جال جادوت بطلة فيلم عمرو واكد الجديد

ترشيحاتنا

عيار 18 يسجل 566 جنيها للجرام.. أسعار الذهب اليوم 20 -11-2019.. فيديو

فيديوجراف| سبب تسمية اليوم العالمي للرجل بهذا الاسم

غلب السقعة.. جهز نفسك وبيتك لبرودة الشتاء في 3 خطوات

أردوغان يعرض خدماته العسكرية.. مخطط تركي للتوغل في أفريقيا

نرمين الفقي تخطف الأنظار بصحبة صديقاتها

مصر على رأسها.. قائمة أفضل 25 دولة للسفر في عام 2020

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت بالبطاطس المحمرة وفول بالطحينة والطماطم

بـ8 صور مختلفة.. كندا علوش تستعرض أنوثتها عبر إنستجرام

جت الحزينة تفرح.. زفاف ينتهي بمشاجرة عنيفة بين النساء والرجال