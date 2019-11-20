وزير الطيران يكرم رجال مطار شرم الشيخ لإنقاذهم طائرة أوكرانية: أداء احترافي

كرّم الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، رجال الخدمات الأرضية والصيانة الفنية، بمحطة مصر للطيران بمطار شرم الشيخ الدولي لأدائهم البطولي والاحترافي في التعامل مع الحريق الذي شب في أحد إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا والسيطرة على الحريق.



وأثنى الفريق يونس المصري وزير الطيران، على العمل البطولي والاحترافية العالية التي تعامل بها رجال مطار شرم الشيخ الدولي، مع واقعة الطائرة الأوكرانية موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهود.



وكان مطار شرم الشيخ الدولي، شهد الأسبوع الماضي، اندلاع حريق في إحدي إطارات طائرة أوكرانية قادمة من زابارودجا، وتم رجال الخدمات الأرضية والحماية المدنية والإنقاذ بالمطار، من السيطرة على الحريق خلال 45 ثانية دون خسائر.



وقال مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، إن طائرة تابعة لشركة اسكاى اب الأوكرانية رحلة رقم SQP7153 تعرضت بعد هبوطها بمطار شرم الشيخ لنشوب حريق في إحدي إطاراتها. نتيجة تسرب زيت الهيدروليك علي إطارات الطائرة مما تسبب في اشتعال النيران بالإطار نتيجة سخونته، وقام على الفور فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية بالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ فى مطار شرم الشيخ بإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقى أجزاء الطائرة ، كما تم إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة واتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم.