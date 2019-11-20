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أخبار البلد

وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:34 م
وزير الطيران
وزير الطيران
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نورهان خفاجي
أكد الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى، على اهتمام الوزارة بالعنصر البشرى وتوفير بيئة عمل متكامله من خلال تقديم برامج تدريبية وتأهيلية لجميع العاملين وتزويدهم بأحدث الأدوات، وذلك ضمن خطة التطوير والتحديث التي تنتهجها الوزارة لقطاع الطيران بأكمله والتي يأتي على رأس أولوياتها الارتقاء بكفاءة الفرد وترسيخ قيم ومبادئ التفاني والإخلاص والانتماء والتعاون و حب العمل .

جاء ذلك خلال حفل تكريم أقيم، صباح اليوم الأربعاء، بمطار شرم الشيخ الدولي، لتكريم 40 عاملًا من الشركات التابعة للوزارة الذين شاركوا في السيطرة علي الحريق الذى اندلع نتيجة تسريب زيت هايدروليك على إحدى اطارات الطائرة الأوكرانية التابعة لشركة "إسكاي أب" فى 9 نوفمبر الجارى عقب هبوطها في مطار شرم الشيخ .

أشاد الفريق يونس المصرى، بأداء العاملين المميز ودورهم المشرف في عملية الإنقاذ السريع الذي تم للطائرة ولجميع الركاب على متنها والسيطرة على الحريق في خلال 45 ثانية قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة وتحويلها لكارثة إنسانية وذلك باتباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامة الركاب كما أثنى على التعاون المثمر بين العاملين والجهات العاملة في المطار.

وقدم وزير الطيران الشكر بإسم جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى لهؤلاء الأبطال لسرعة أدائهم واحترافيتهم وأثنى على العمل الكبير الذى قاموا به مخاطرين بحياتهم من أجل انقاذ حياه الآخرين وسمعه بلدهم الغالية معربًا عن فخره بأبنائه الأوفياء الذين أصبحوا مثالًا يحتذى به بين جميع العاملين بقطاع الطيران وقدموا نموذجًا وصورة مشرفة لمصر أمام العالم.

ضم التكريم العاملين بمطار شرم الشيخ من الشركة المصرية للمطارات والشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية ووحدة الإنقاذ والإطفاء بمطار شرم الشيخ التابعة لوزارة الداخلية.

وحضر التكريم كل من الطيار وائل النشار رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات والطيار صادق الشورى مدير مطار شرم الشيخ ولفيف من قيادات وزارة الطيران المدني.
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
وزير الطيران للعاملين بمطار شرم الشيخ: أنقذتم الطائرة الأوكرانية من كارثة إنسانية
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