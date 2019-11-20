فستان أسود.. إنجى وجدان تتحدى وزنها فى افتتاح القاهرة السينمائي | شاهد

شاركت الفنانة إنجى وجدان متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، صورا جديدة لها خلال مشاركتها فى حفل إفتتاح مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الـ 41.



وظهرت إنجى وجدان بإطلالة من اختيار الإستايليست سعيد رمزى، مرتدية فستانا أسود طويلا ذا أكمام مكشوفة من توقيع Maison Reda، واتسم التصميم بانه متناسق مع قوامها مما منحها إطلالة جذابة.



وأكملت إنجى وجدان إطلالتها بكلاتش أسود، فيما تزينت ببعض المجوهرات الراقية، واعتمدت على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ماكياج مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى.

