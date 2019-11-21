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أخبار العالم

معظمهم أفريقيون.. إنقاذ 40 مهاجراً قبالة سواحل تونس

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 09:05 ص
إنقاذ 40 مهاجرا قبالة
إنقاذ 40 مهاجرا قبالة سواحل تونس
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إنقاذ 40 شخصًا، معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، قبالة صفاقس في شرق تونس، أثناء محاولتهم التوجّه إلى أوروبا خلسة؛ بحسب وكالة "فرانس برس".

وهؤلاء هم 4 تونسيين و36 مهاجرًا من جنسيات إفريقية أخرى، وقد أبلغوا السلطات بأنهم أبحروا من سواحل صفاقس، أمس الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هؤلاء أرادوا التوجه إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن مركبهم كان معطوبا وأنهم أعيدوا إلى صفاقس بالتنسيق مع الحرس البحري الوطني.

وفي يوليو انتشل الحرس الوطني 90 مهاجرا أبحروا من السواحل التونسية إلى إيطاليا بينهم حوالي 20 امرأة وثلاثة رضع من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
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